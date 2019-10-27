Четверо пострадавших в ДТП на Алтае госпитализированы в Барнауле
«Все пострадавшие относятся к группе преклонного возраста, им оказывается необходимая медицинская помощь», — цитирует ТАСС заместителя председателя краевого правительства Игоря Степаненко.
Отмечается, что транспортировка была осуществлена при помощи спецтехники и вертолёта.
Ранее сообщалось, что двое пострадавших в результате аварии в Алтайском крае на санитарном вертолёте эвакуированы в больницы Барнаула для дальнейшего лечения.
Авария произошла на федеральной трассе в Алтайском крае. По последним данным, погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали.