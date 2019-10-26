Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Кировом
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«В центральную районную больницу города Нолинска доставлены шесть пострадавших в ДТП, двое из них в тяжёлом состоянии, у них тяжёлые сочетанные травмы, у четырёх пациентов состояние средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь в полном объёме», — цитирует РИА Новости Яговкина.
Он добавил, что «трое пациентов отказались от госпитализации — у них мелкие ушибы и ссадины».
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, ещё девять пострадали.