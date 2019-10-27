В Ростове-на-Дону в ДТП со «скорой» пострадали семь человек

В результате столкновения маршрутного такси и автомобиля скорой помощи в Ростове-на-Дону пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение городского управления по делам ГО и ЧС.

«На улице Шеболдаева маршрутка врезалась в столб. По информации начальника расчёта ПСГ-12, прибывшего на место ЧП, пострадали семь человек, есть несовершеннолетний», — заявили в управлении.

По предварительным данным полиции, автомобиль скорой помощи при повороте направо не уступил дорогу маршрутке и столкнулся с ней, после чего микроавтобус отбросило на столб. В областном главке МВД заявили, что пострадали четыре человека.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.