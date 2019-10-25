В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.

«Сухбатулло Киргизбаев заключён под стражу сроком по 23 января 2020 года», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга. Ранее стало известно о задержании иностранного гражданина в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП 23 октября с наездом на группу пешеходов. Сообщалось, что подозреваемый находился в федеральном розыске. В среду, 23 октября, в результате столкновения две иномарки оказались на пешеходном переходе, где на зелёный сигнал светофора шли люди, затем один из автомобилистов совершил наезд на тротуар.