В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.

«Сухбатулло Киргизбаев заключён под стражу сроком по 23 января 2020 года», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Ранее стало известно о задержании иностранного гражданина в рамках расследования уголовного дела по факту ДТП 23 октября с наездом на группу пешеходов. 

Сообщалось, что подозреваемый находился в федеральном розыске.

В среду, 23 октября, в результате столкновения две иномарки оказались на пешеходном переходе, где на зелёный сигнал светофора шли люди, затем один из автомобилистов совершил наезд на тротуар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить