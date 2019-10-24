В Петербурге после ДТП с восемью пострадавшими задержан иностранец
- РИА Новости
«Задержан в порядке ст. 91 УПК и допрошен в качестве подозреваемого 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что предполагаемый виновник находился в федеральном розыске.
ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло 23 октября. Две иномарки после столкновения оказались на пешеходном переходе, по которому на зелёный сигнал светофора шли люди. Затем один из автомобилей выехал на тротуар.
В результате аварии пострадали восемь человек.