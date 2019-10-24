Предполагаемый виновник крупного ДТП в Петербурге был в розыске

Предполагаемый виновник ДТП с восемью пострадавшими в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске, передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Он находился в федеральном розыске», — сказал представитель ведомства.

По его словам, мужчину разыскивали за взятку, которую он дал сотрудникам ГИБДД в Ярославской области. В настоящее время он задержан «в рамках нарушения миграционного законодательства».

ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло 23 октября. Столкнулись Volkswagen Polo и Renault Kaptur, последний от удара перевернулся.

Оба автомобиля сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зелёный сигнал светофора шли люди, затем один из них выехал на тротуар.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело.