Полиция возбудила дело после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту аварии ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что две машины с Санкт-Петербурге столкнулись, а затем врезались в группу людей на пешеходном переходе. Позднее было опубликовано видео данного происшествия.

9 октября Inkazan.ru сообщал, что в Ново-Савиновском районе Казани автомобиль совершил наезд на пешеходов, в результате чего погиб четырёхлетний ребёнок.