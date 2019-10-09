В результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок

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В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль сбил трёх пешеходов, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД.
В результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок
  • РИА Новости

По предварительной информации, на улице Гаврилова 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 55-летнего мужчину, 50-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика.

Ребёнок погиб на месте. Взрослые пешеходы получили травмы.

В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.

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