В результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок

В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль сбил трёх пешеходов, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД.

По предварительной информации, на улице Гаврилова 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 55-летнего мужчину, 50-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика.

Ребёнок погиб на месте. Взрослые пешеходы получили травмы.

В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.