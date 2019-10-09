В результате наезда на пешеходов в Казани погиб четырёхлетний ребёнок
- РИА Новости
По предварительной информации, на улице Гаврилова 22-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 55-летнего мужчину, 50-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика.
Ребёнок погиб на месте. Взрослые пешеходы получили травмы.
В апреле председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ФАН оценил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых пострадали или погибли люди.