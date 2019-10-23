Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины

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В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.
Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что, по предварительным данным, автомобили Volkswagen и Renault столкнулись на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Один из автомобилей перевернулся.

Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента пострадали восемь человек, семь пешеходов в состоянии лёгкой степени тяжести, водитель Renault в тяжёлом состоянии.

20 октября более десяти человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Санкт-Петербурге, авария произошла на улице Десантников в Красносельском районе города.

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