Переходивших дорогу пешеходов в Петербурге сбили две машины

В Санкт-Петербурге столкнулись два автомобиля, которые затем врезались в группу пешеходов, переходивших дорогу.

Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что, по предварительным данным, автомобили Volkswagen и Renault столкнулись на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Один из автомобилей перевернулся.

Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента пострадали восемь человек, семь пешеходов в состоянии лёгкой степени тяжести, водитель Renault в тяжёлом состоянии.

20 октября более десяти человек пострадали при столкновении маршрутки с трамваем в Санкт-Петербурге, авария произошла на улице Десантников в Красносельском районе города.