В России появятся вагоны без хлопающих дверей

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Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть ещё герметичный переход, что, особенно в зимних условиях, создаёт максимум комфорта для пассажира. То есть хлопанье дверьми — всё это уходит», — рассказал Иванов о новой концепции по переходу на поезда постоянного формирования.

По его словам, благодаря двухвагонному сцепу один проводник сможет обслуживать сразу два вагона на каких-то направлениях.

Вместе с тем новая концепция предполагает, что «вся электроника идёт на мобильное устройство или гаджет, когда начальник поезда видит все параметры каждого вагона у себя». Это снимет нагрузку с проводника по наблюдению за приборной панелью с данными о температурном режиме, нагреве букса.

Отмечается, что поезда с новыми вагонами, созданными российской группой «Трансмашхолдинг» (ТМХ), в которых есть душ, холодильник, микроволновка, розетки, USB-разъёмы, а в купе имеются сейфы для каждого пассажира, поедут в первые рейсы по маршруту Москва — Белгород.

В апреле холдинг РЖД провёл на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.

Иванов сообщил, что стоимость билетов в данные вагоны будет не выше, чем в обычные.

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