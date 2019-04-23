В «дочке» РЖД рассказали о цене на билет в новый вагон купе с душем
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Иванов заявил, что стоимость билетов в данные вагоны будет не выше, чем в обычные.
«Мы сейчас не планируем, что стоимость билета именно в эти вагоны каким-то образом будет увеличиваться», — сказал он.
Пётр Иванов также отметил, что стоимость билета, как правило, зависит от спроса, предложения и глубины продаж.
Ранее в РЖД показали фотографии проектов новых пассажирских купе.