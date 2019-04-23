В «дочке» РЖД рассказали о цене на билет в новый вагон купе с душем

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Гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.
В «дочке» РЖД рассказали о цене на билет в новый вагон купе с душем
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Иванов заявил, что стоимость билетов в данные вагоны будет не выше, чем в обычные.

«Мы сейчас не планируем, что стоимость билета именно в эти вагоны каким-то образом будет увеличиваться», — сказал он.

Пётр Иванов также отметил, что стоимость билета, как правило, зависит от спроса, предложения и глубины продаж.

Ранее в РЖД показали фотографии проектов новых пассажирских купе.

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