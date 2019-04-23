В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом

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Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в купе теперь бежевые стены и синие полки, нижние в сложенном виде представляют собой диван с подголовниками (при этом за ними расположены небольшие сейфы с электронными замками).

Столик между нижними сиденьями можно откинуть вверх и освободить место. По заявлениям производителя, пассажиры самостоятельно смогут регулировать температуру воздуха в купе, а также смогут открыть окно, в том числе в коридоре.

Также в вагонах массовой серии есть душевые кабины.

Ранее в «дочке» РЖД отметили, что стоимость билетов в новые вагоны будет не выше, чем в обычные.

В конце 2018 года РЖД показала фотографии плацкартного вагона с новым интерьером. 

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