РЖД показали фотографии готового нового плацкартного вагона
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, фотографии агентству предоставила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания.
Отмечается, что в новом вагоне есть розетки и USB-порты, специальные места в изголовье для хранения вещей. Для крупного багажа предусмотрено открытое пространство под нижней полкой.
Также для пассажиров верхних полок в плацкарте будет отдельный столик.
Первый обновлённый плацкартный вагон планируется запустить в начале 2019 года.
Ранее сообщалось, что РЖД открыли на Казанском вокзале Москвы полномасштабный макет плацкартного вагона с новым интерьером и перегородками.