РЖД показали фотографии готового нового плацкартного вагона

Компания «Российские железные дороги» представила фотографии первого готового плацкартного вагона с обновлённым интерьером.

Как сообщает РИА Новости, фотографии агентству предоставила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания.

Отмечается, что в новом вагоне есть розетки и USB-порты, специальные места в изголовье для хранения вещей. Для крупного багажа предусмотрено открытое пространство под нижней полкой.

Также для пассажиров верхних полок в плацкарте будет отдельный столик.

Первый обновлённый плацкартный вагон планируется запустить в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что РЖД открыли на Казанском вокзале Москвы полномасштабный макет плацкартного вагона с новым интерьером и перегородками.