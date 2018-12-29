РЖД показали фотографии готового нового плацкартного вагона

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Компания «Российские железные дороги» представила фотографии первого готового плацкартного вагона с обновлённым интерьером. 
РЖД показали фотографии готового нового плацкартного вагона
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, фотографии агентству предоставила «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания.

Отмечается, что в новом вагоне есть розетки и USB-порты, специальные места в изголовье для хранения вещей. Для крупного багажа предусмотрено открытое пространство под нижней полкой. 

Также для пассажиров верхних полок в плацкарте будет отдельный столик.

Первый обновлённый плацкартный вагон планируется запустить в начале 2019 года.

Ранее сообщалось, что РЖД открыли на Казанском вокзале Москвы полномасштабный макет плацкартного вагона с новым интерьером и перегородками.

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