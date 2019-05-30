СМИ сообщили о повышении цен на билеты в плацкарте

В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Как сообщает «Известия», организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

Указывается, что речь идёт о ценах на билеты с отправлением в июне-июле 2019 года. Согласно данным объединения пассажиров, больше всего подорожали железнодорожные путешествия в этот период из Москвы в Калининград и Адлер.

В свою очередь, в Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД) отрицают резкий рост стоимости проезда в плацкарте.

В апреле гендиректор Федеральной пассажирской компании, которая является «дочкой» РЖД, Пётр Иванов рассказал о цене на билет в новый вагон купе с душем и сейфами.

Он отметил, что стоимость билетов в данные вагоны будет не выше, чем в обычные.