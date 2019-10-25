В Госдуме предложили тестировать школьников на склонность к наркотикам

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости для предупреждения проблемы и профилактической работы в таких группах риска.
В Госдуме предложили тестировать школьников на склонность к наркотикам
  • РИА Новости

«Было бы здорово реализовать подобную профилактическую работу на всей территории России», — приводит РИА Новости слова Менделевича.

По его словам, пилотный проект по выявлению склонности к девиантному поведению и потреблению наркотиков был проведён в Татарстане в 2009 году.

После прохождения школьниками тестирования для определения групп риска с теми, у кого была обнаружена склонность к потреблению наркотиков, «работали одними методами, а с теми, кто не склонен, — другими». 

«Важно, что мы выявляли именно склонность, а не факт потребления, соответственно, предлагали меры по решению проблемы до её возникновения», — сказал Менделевич, отметив, что дальнейшего продвижения проект не получил.

Ранее стало известно, что доля российской молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет, которая не учится, не работает и не приобретает профессиональные навыки, достигла рекордно низкого значения с 2001 года: этот показатель сократился более чем на 5%. 

Также сообщалось, что за последние 17 лет средний возраст, когда подростки приобщаются к употреблению алкоголя, наркотиков и табака, увеличился примерно на два-три года.

Подробнее — в материале RT.

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