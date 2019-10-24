Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.

«Гаврилов С.В. объявлен в розыск, уголовное дело в отношении последнего приостановлено и выделено в отдельное производство», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест было удовлетворено.

Во ФСИН подтвердили совершение Гавриловым, который находился под домашним арестом, побега, в юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что он попросил политического убежища на Украине.