Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
- © Державна прикордонна служба України
По её словам, 22 октября украинская погранслужба проинформировала, что к ним обратился россиянин с соответствующей просьбой.
«Сейчас стало известно, что это Гаврилов», — сказала она РИА Новости.
Участников «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нём.
По делу арестованы четыре человека, ещё столько же отправлены под домашний арест.
В начале октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии. Его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
В марте признавший вину Рустам Рустамов получил два года условно.
Судьям и следователю по процессу обеспечили госзащиту из-за угроз.