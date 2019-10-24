Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине. Об этом сообщила координатор юридической службы «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

По её словам, 22 октября украинская погранслужба проинформировала, что к ним обратился россиянин с соответствующей просьбой.

«Сейчас стало известно, что это Гаврилов», — сказала она РИА Новости.

Участников «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нём.

По делу арестованы четыре человека, ещё столько же отправлены под домашний арест.

В начале октября Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии. Его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

В марте признавший вину Рустам Рустамов получил два года условно.

Судьям и следователю по процессу обеспечили госзащиту из-за угроз.