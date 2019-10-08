Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому

Московский городской суд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — сказала судья Наталия Симагина.

Как сообщает РИА Новости, Ребровского выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее прокуратура попросила отменить приговор в связи с тем, что Ребровский не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела, тем самым нарушив условия досудебного соглашения.

Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.