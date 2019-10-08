Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому

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Московский городской суд отменил приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.
Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — сказала судья Наталия Симагина.

Как сообщает РИА Новости, Ребровского выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Ранее прокуратура попросила отменить приговор в связи с тем, что Ребровский не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела, тем самым нарушив условия досудебного соглашения.

Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.

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