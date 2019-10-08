Мосгорсуд отменил приговор участнику «Нового величия» Ребровскому
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение», — сказала судья Наталия Симагина.
Как сообщает РИА Новости, Ребровского выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Ранее прокуратура попросила отменить приговор в связи с тем, что Ребровский не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела, тем самым нарушив условия досудебного соглашения.
Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.
29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.