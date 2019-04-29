Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии

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Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста организации «Новое величие» Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
  • РИА Новости

Как отмечается, фигурант был взят под стражу в зале суда.

Также Ребровскому назначены принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.

Прокурор в ходе прений просила назначить активисту четыре года колонии общего режима.

Ребровский полностью признал вину, заключил досудебное соглашение, в связи с этим его дело слушалось в особом порядке.

Это уже второй приговор по делу участников «Нового Величия». Ранее ещё одного фигуранта дела, Рустама Рустамова, приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

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