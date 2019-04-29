Фигурант дела «Нового величия» получил 2,5 года колонии
- РИА Новости
Как отмечается, фигурант был взят под стражу в зале суда.
Также Ребровскому назначены принудительные меры медицинского характера амбулаторного типа.
Прокурор в ходе прений просила назначить активисту четыре года колонии общего режима.
Ребровский полностью признал вину, заключил досудебное соглашение, в связи с этим его дело слушалось в особом порядке.
Это уже второй приговор по делу участников «Нового Величия». Ранее ещё одного фигуранта дела, Рустама Рустамова, приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.