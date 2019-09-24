Прокуратура просит отменить приговор фигуранту дела «Нового величия»

Московский городской суд 8 октября рассмотрит жалобу и апелляционное представление на приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на 2,5 года колонии.

«8 октября в 14:00 в Московском городском суде назначено рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Ребровскому», — цитирует ТАСС адвоката осуждённого Ивана Сустина.

Адвокат уточнил, что прокурор требует отменить приговор в связи с тем, что Ребровский не подтвердил свои показания в ходе рассмотрения основного дела, тем самым нарушив условия досудебного соглашения.

Ранее Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

29 апреля Люблинский районный суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.