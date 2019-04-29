Судьям по делу «Нового величия» обеспечили защиту из-за угроз
Судьям и следователю по делу «Нового величия» обеспечили государственную защиту из-за поступающих им угроз в связи с продлением меры пресечения подозреваемым, сообщает агентство «Москва».
- РИА Новости
С соответствующим заявлением перед началом судебного заседания выступила прокурор.
Ранее Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста организации «Новое величие» Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.
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