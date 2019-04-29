Судьям по делу «Нового величия» обеспечили защиту из-за угроз

Судьям и следователю по делу «Нового величия» обеспечили государственную защиту из-за поступающих им угроз в связи с продлением меры пресечения подозреваемым, сообщает агентство «Москва».

РИА Новости

С соответствующим заявлением перед началом судебного заседания выступила прокурор. Ранее Люблинский районный суд Москвы приговорил обвиняемого в экстремизме активиста организации «Новое величие» Павла Ребровского к 2,5 года колонии общего режима.