ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
- РИА Новости
Об этом RT сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
«У него был электронный браслет, который следил за его перемещениями. В понедельник рано утром где-то около семи утра сработала система оповещения, что нарушена целостность электронного браслета. По адресу, где находился данный арестант, сразу же выехали наши сотрудники. Оказалось, что данного фигуранта на месте нет», — сказал он.
Как отметил Максименко, об этом «незамедлительно был проинформирован суд, который вёл его дело и за которым он числился».
«После этого судебные органы должны были решать, объявлять его в розыск или нет. Наша задача — проинформировать тот орган, за которым числится данный человек. И это было сделано незамедлительно», — рассказал он.
Ранее в юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине.