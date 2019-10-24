ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

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Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом. Когда сотрудники прибыли к месту содержания фигуранта, его там не оказалось.
ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«У него был электронный браслет, который следил за его перемещениями. В понедельник рано утром где-то около семи утра сработала система оповещения, что нарушена целостность электронного браслета. По адресу, где находился данный арестант, сразу же выехали наши сотрудники. Оказалось, что данного фигуранта на месте нет», — сказал он.

Как отметил Максименко, об этом «незамедлительно был проинформирован суд, который вёл его дело и за которым он числился».

«После этого судебные органы должны были решать, объявлять его в розыск или нет. Наша задача — проинформировать тот орган, за которым числится данный человек. И это было сделано незамедлительно», — рассказал он.

Ранее в юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине. 

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