Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову

Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела «Нового величия» Сергею Гаврилову, который сбежал из-под домашнего ареста.

«Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство», — приводит ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых Светланы Сидоркиной.

Ранее во ФСИН рассказали, что сотрудники ведомства получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом. Когда сотрудники прибыли к месту содержания фигуранта, его там не оказалось.

В юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине.