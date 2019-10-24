Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову

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Люблинский суд Москвы изменил меру пресечения фигуранту дела «Нового величия» Сергею Гаврилову, который сбежал из-под домашнего ареста.
Суд изменил меру пресечения фигуранту «Нового величия» Гаврилову
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Люблинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения на заочный арест Сергею Гаврилову. Для проведения проверки дело выделено в отдельное производство», — приводит ТАСС слова адвоката одного из обвиняемых Светланы Сидоркиной.

Ранее во ФСИН рассказали, что сотрудники ведомства получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом. Когда сотрудники прибыли к месту содержания фигуранта, его там не оказалось.

В юридической службе «ОВД-Инфо» заявили, что Гаврилов покинул Россию и попросил политического убежища на Украине. 

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