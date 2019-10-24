В Подмосковье заявили о снижении младенческой смертности вдвое за шесть лет
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- РИА Новости
На данный момент показатель составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми (против 7,0 в 2013 году).
«Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорождённых больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Лазарева.
Всего в Подмосковье работает 34 роддома, шесть перинатальных центров, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и выездная неонатологическая служба.
Ранее сообщалось, что младенческая смертность в России достигла минимального значения.
RIA56 сообщал, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.