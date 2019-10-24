В Подмосковье заявили о снижении младенческой смертности вдвое за шесть лет

Младенческая смертность в Московской области сократилась на 44,3% за шесть лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Светлану Лазареву.

На данный момент показатель составляет 3,9 на тысячу родившихся живыми (против 7,0 в 2013 году).

«Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорождённых больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказала Лазарева.

Всего в Подмосковье работает 34 роддома, шесть перинатальных центров, а также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и выездная неонатологическая служба.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность в России достигла минимального значения.

RIA56 сообщал, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.