В Оренбургской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
- РИА Новости
В настоящее время в регионе насчитывается 15 первичных сосудистых отделений на базе крупных городских и районных больниц.
В самых сложных случаях помощь оказывают в Региональном сосудистом центре на базе Областной клинической больницы.
Внимание уделяется и профилактике.
«Перед областью стоят новые задачи по снижению смертности от болезней системы кровообращения», — заявила и. о. министра здравоохранения региона Галина Зольникова.
По её словам, эти задачи определены нацпроектом «Здравоохранение».
Ранее телеканал «360» сообщал, что смертность от туберкулёза в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 25,9% в I квартале 2019 года.