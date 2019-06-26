В Оренбургской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

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Число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в Оренбургской области снизилось на 16% за семь лет, сообщает RIA56.
В Оренбургской области заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
  • РИА Новости

В настоящее время в регионе насчитывается 15 первичных сосудистых отделений на базе крупных городских и районных больниц.

В самых сложных случаях помощь оказывают в Региональном сосудистом центре на базе Областной клинической больницы.

Внимание уделяется и профилактике.

«Перед областью стоят новые задачи по снижению смертности от болезней системы кровообращения», — заявила и. о. министра здравоохранения региона Галина Зольникова.

По её словам, эти задачи определены нацпроектом «Здравоохранение».

Ранее телеканал «360» сообщал, что смертность от туберкулёза в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 25,9% в I квартале 2019 года.

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