В ФСБ рассказали о системах проверки биометрических документов в аэропортах

Сотрудник пограничной службы ФСБ России Руслан Женетль сообщил о планах ведомства внедрить автоматические кабины для пропуска граждан по биометрическим документам в аэропортах.

«Нами введено специальное программное обеспечение, позволяющее осуществлять контроль лиц, пересекающих границу по документам, выполненным в электронном виде. Дальнейшим развитием системы мы видим создание автоматических систем погранконтроля», — приводит ТАСС слова Женетля.

Он отметил, что в настоящее время дорабатываются два опытных образца автоматических кабин «на базе отряда погранконтроля Шереметьево» для пропуска россиян по биометрическим документам.

По его словам, системы находятся уже на завершающем этапе, кабины созданы «по инициативным разработкам двух фирм».

«Мы ожидаем к концу — началу следующего года подготовки приказа о принятии (их. — RT) на вооружение», — заявил он.

При этом следующим этапом развития этих систем станет создание специального программного автоматического комплекса по сбору биометрических данных иностранных граждан, который будет осуществлён по желанию.

Ранее СМИ информировали, что России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов.