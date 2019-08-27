Минтранс разработал предложения по повышению безопасности полётов

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Министерство транспорта России внесло в правительство предложения, которые направлены на повышение безопасности полётов в России.
Минтранс разработал предложения по повышению безопасности полётов
  • © pixabay.com

«Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября», — цитирует РИА Новости директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлану Петрову.

В частности, предложено усовершенствовать государственный подход в сфере управления безопасностью полётов.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку.

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