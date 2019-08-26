Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.

Отмечается, что основные меры планируется принять до 27 августа, когда начнёт работу авиасалон МАКС-2019.

«В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Лётно-исследовательского института», — указано в сообщении.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек.

Замглавы Минтранса России Александр Юрчик заявил, что уровень орнитологической безопасности российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации.