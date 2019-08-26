Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц

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Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта.

Отмечается, что основные меры планируется принять до 27 августа, когда начнёт работу авиасалон МАКС-2019.

«В частности, аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и скорейшее внедрение нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Лётно-исследовательского института», — указано в сообщении.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» А321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек.

Замглавы Минтранса России Александр Юрчик заявил, что уровень орнитологической безопасности российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации.

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