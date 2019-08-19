В Минтрансе оценили орнитологическую безопасность аэропортов России

Уровень орнитологической безопасности российских аэропортов соответствует нормам Международной организации гражданской авиации, заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

«Орнитологическая безопасность — это элемент системы безопасности полётов. И у нас ни в одном аэропорту нет уровня ниже, чем требует ИКАО (ICAO). Есть более жёсткие требования, но ниже — нигде нет», — цитирует Юрчика РИА Новости.

По его словам, требования орнитологической защиты рассчитаны, но они не исключают появления птиц в радиусе аэродромов.

«Поскольку мы живём в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц. Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше... Самолёт набрал определённую высоту, и там уже невозможно создавать систему защиту», — пояснил замминистра транспорта.

Одной из возможных мер для решения проблемы Юрчик назвал создание систем «непривлечения» птиц и закрытие свалок.

«Создать что-то универсальное, абсолютно безопасное достаточно трудно. Птицы попадают достаточно часто и в двигатели, и в обтекатели, и даже в лобовые стёкла. Но самолёт проходит отдельные испытания на попадание птиц», — уточнил он.

Ранее телеканал «360» передавал, что сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский.

15 августа в кукурузном поле вблизи Жуковского после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321.

В результате ЧП в медучреждения обратились 76 человек.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН рассказал о факторах, которые помогли экипажу А321 посадить лайнер и спасти всех пассажиров.