В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321

Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321. Об этом сообщает телеканал «360».

Представители комиссии, созданной для проверки информации о возможном скоплении птиц на мусорных объектах вблизи Жуковского, посетили свалку вблизи озера Глушица и станцию перегрузки мусора компании «Экосервис».

«Мы видим, что убраны все покрышки, практически весь пластик с территории водоёма... органики здесь нет, свежий мусор не завозится уже примерно два года... здесь нет очевидных проблем с экологической обстановкой... И птиц на этой территории практически не видно, поскольку нет кормовой базы», — отметил по итогам проверки свалки у Глушицы министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, работы по ликвидации остатков незаконной свалки продолжатся до 2020 года.

При этом проверка станции перегрузки мусора «Экосервиса» показала, что данный объект действительно привлекает птиц.

«Я думаю, что за ней придётся дополнительно понаблюдать, потому что птиц там было больше всего объективно. Определённо, этот объект птиц привлекает», — подчеркнул Куракин.

Он выразил мнение, что организация в этой зоне навесов и ангаров может улучшить ситуацию.

Куракин также допустил возможность переноса перевалочной станции, в случае если принятые меры не принесут результатов.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что в радиусе 2 км от аэропорта Жуковский расположены незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

15 августа вблизи Жуковского после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321.