Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

По его словам, комиссия, которая займётся проверкой свалок, уже создана.

«Мы прямо сейчас, после нашего разговора, выезжаем (в Жуковский. — RT) большой командой», — цитирует Куракина Интерфакс.

Он подчеркнул, что по итогам работы комиссии будут представлены официальные данные.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области при этом заявили, что на незаконной свалке вблизи озера Глушица недалеко от аэропорта Жуковский, о которой писали СМИ, больше не осталось бытовых отходов, которые могли бы привлечь птиц.

«Инспекторы эконадзора неоднократно привлекали к административной ответственности владельцев участков. При участии Минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников... после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

По данным властей, со свалки убрали все коммунальные отходы и там остался только строительный мусор, а остатки органических веществ сгнили.

«Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», — отметили в ведомстве.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что в радиусе 2 км от аэропорта Жуковский расположены незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

15 августа в районе аэропорта Жуковский после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321.