В Москве рассказали о системе безопасности для машинистов МЦД
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Как заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за самочувствием машинистов проследят электронные браслеты, считывающие биологические параметры.
Устройство заметит, если машинист начнёт засыпать или у него ухудшится самочувствие.
«В этом случае в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления поездом загорится световой индикатор», — уточнил он.
Если машинист не успевает нажать на кнопку бдительности, то такая возможность будет у его помощника. Если ни на одну из кнопок не нажали в течение пяти-семи секунд, система автоматически остановит поезд, передаёт портал мэра и правительства.
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