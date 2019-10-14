В Москве рассказали о системе безопасности для машинистов МЦД

Короткая ссылка
За состоянием машинистов поездов Московских центральных диаметров (МЦД) будет следить система безопасности, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о системе безопасности для машинистов МЦД
  • ©mos.ru

Как заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, за самочувствием машинистов проследят электронные браслеты, считывающие биологические параметры.

Устройство заметит, если машинист начнёт засыпать или у него ухудшится самочувствие.

«В этом случае в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления поездом загорится световой индикатор», — уточнил он.

Если машинист не успевает нажать на кнопку бдительности, то такая возможность будет у его помощника. Если ни на одну из кнопок не нажали в течение пяти-семи секунд, система автоматически остановит поезд, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в наземном городском транспорте столицы появятся умные видеокамеры.

URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить