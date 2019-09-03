Строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга

Строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге добавили в окончательный, утверждённый губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым план мероприятий к 300-летию города. Об этом сообщает URA.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации региона. Контролировать его исполнение поручили вице-губернатору Сергею Бидонько.

На работы планируется потратить 73,75 млрд рублей с 2019 по 2023 годы. Из них на этот год выделяется 250 млн рублей.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о станциях новой линии метро.

НСН сообщала, что в Китае завершили создание тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.