Власти Екатеринбурга рассказали о станциях новой линии метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о станциях новой линии метро, сообщает URA.RU.

Это «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Площадь 1905 года», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки».

Общая протяжённость ветки — 12 км. Расстояние между станциями составит до 3 км.

Ранее НСН сообщала, что в Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена.