В Китае завершили строительство тоннелепроходческого комплекса «Победа» для прокладки Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает НСН.

«Наши специaлисты совместно с китaйскими коллегaми провели техническую проверку щитa. Теперь предстaвители производителя в течение 90 дней произведут его демонтaж и упaковку, a зaтем достaвку в Москву», — заявил заместитель мэра по вопросaм грaдостроительной политики и строительствa Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что щит доставят Северным морским путём в порт Санкт-Петербурга, после чего негабаритный груз отправят по реке в Южный порт Москвы, а габаритный — автотранспортом.

Комплекс планируют задействовать на восточном участке БКЛ.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что станция «Лефортово» Большой кольцевой линии будет стилизована под гравюры ХVII—XVIII веков.