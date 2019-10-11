В наземном транспорте Москвы появятся «умные» видеокамеры

В наземном городском транспорте столицы появятся «умные» видеокамеры, передаёт сайт «Москва 24».

Устройства будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, свидетельствующие о его усталости. Такие гаджеты уже протестировали на нескольких маршрутах.

«Умная» система безопасности в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет работать по принципу программы распознавания лиц», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Она основана на алгоритме нейросетей.

Если водитель отвлёкся или переутомился за рулём, в кабине прозвучит сигнал. Также сработает специальное световое оповещение. Система автоматически передаст данные дежурному диспетчеру. Тот проверит информацию, и при необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличилось число электробусных маршрутов.

URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.