В наземном транспорте Москвы появятся «умные» видеокамеры

Короткая ссылка
В наземном городском транспорте столицы появятся «умные» видеокамеры, передаёт сайт «Москва 24».
В наземном транспорте Москвы появятся «умные» видеокамеры
  • © портал мэра и правительства Москвы

Устройства будут сканировать лицо водителя и фиксировать признаки, свидетельствующие о его усталости. Такие гаджеты уже протестировали на нескольких маршрутах.

«Умная» система безопасности в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах будет работать по принципу программы распознавания лиц», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Она основана на алгоритме нейросетей.

Если водитель отвлёкся или переутомился за рулём, в кабине прозвучит сигнал. Также сработает специальное световое оповещение. Система автоматически передаст данные дежурному диспетчеру. Тот проверит информацию, и при необходимости водителя снимут с маршрута и направят на медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличилось число электробусных маршрутов.

URA.RU сообщало, что строительство второй ветки метро добавили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить