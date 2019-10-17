СМИ: России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов

России предложили вернуть пограничный паспортный контроль в VIP-залы аэропортов, сообщает газета «Известия». Об этом говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергея Никитина на имя главы Минтранса Евгения Дитриха.

Из документа следует, что до июля 2015 года, когда такая услуга предоставлялась в залах повышенной комфортности, только в крупнейших аэропортах страны ей ежегодно пользовались более 80 тыс. человек.

Как отметили в МАА, после того как погранслужба ФСБ прекратила осуществлять в VIP-залах паспортный контроль, там прекратили проводить и таможенные процедуры. В результате, по оценке ассоциации, посещаемость комнат повышенной комфортности упала более чем на 60%, а ежегодные налоговые отчисления от данного вида деятельности — вдвое.

В пресс-службе Минтранса, в свою очередь, заявили, что реализация предложений МАА позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечит существенные налоговые поступления в бюджеты субъектов.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал предложение пускать в курилки аэропортов за деньги.