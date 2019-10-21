В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
- РИА Новости
«Это ротация», — сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».
21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив вместо него секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Глава государства также включил в состав совета журналиста Кирилла Вышинского и исключил из него Екатерину Шульман, Евгения Боброва, Илью Шаблинского и Павла Чикова.
Позднее руководитель комиссии СПЧ Тамара Морщакова заявила, что решила выйти из состава совета.
Член совета Игорь Борисов прокомментировал URA.RU ротацию в составе.