В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией

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Изменения в составе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека связаны с ротацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле назвали изменения в составе СПЧ ротацией
  • РИА Новости

«Это ротация», — сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».

21 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив вместо него секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.

Глава государства также включил в состав совета журналиста Кирилла Вышинского и исключил из него Екатерину Шульман, Евгения Боброва, Илью Шаблинского и Павла Чикова.

Позднее руководитель комиссии СПЧ Тамара Морщакова заявила, что решила выйти из состава совета.

Член совета Игорь Борисов прокомментировал URA.RU ротацию в составе.

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