Эксперт оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем

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Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Семён Гальперин в беседе с Nation News оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем.
Эксперт оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем
  • РИА Новости

«У всех свой образ жизни и своя потребность в отдыхе. Человек просто должен иметь возможность отдыхать. Другое дело, что не все её реализуют. А кто выйдет из строя раньше — это непредсказуемо», — заявил он.

По его словам, это вопрос вероятности, и это точно не означает, что тот, кто больше работает, заболеет раньше, чем тот, кто больше отдыхает.

Как отметил Гальперин, любая перегрузка работает на истощение организма. Он также сказал, что если у человека есть скрытое заболевание, то оно может в любой момент проявиться.

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