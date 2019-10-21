Фигурант дела о прорыве дамбы желает заключить сделку со следствием

Короткая ссылка
Начальник участка золотодобывающего предприятия «Сисим» в Красноярском крае Андрей Еганов признал вину и изъявил желание заключить сделку со следствием по делу о прорыве дамбы.
Фигурант дела о прорыве дамбы желает заключить сделку со следствием
  • © МЧС России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием. Директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают», — сообщили в ведомстве.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. 

Уточняется, что суд уже арестовал по данному делу начальника горного участка Еганова, мастера золотодобывающей артели ООО «Сисим» Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить