Фигурант дела о прорыве дамбы желает заключить сделку со следствием

Начальник участка золотодобывающего предприятия «Сисим» в Красноярском крае Андрей Еганов признал вину и изъявил желание заключить сделку со следствием по делу о прорыве дамбы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием. Директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают», — сообщили в ведомстве.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что суд уже арестовал по данному делу начальника горного участка Еганова, мастера золотодобывающей артели ООО «Сисим» Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.

Подробности — в материале RT.