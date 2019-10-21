Два фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском не признали вину
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Красноярскому краю.
«Директор и мастер вину в инкриминируемом им преступлении в ходе следствия не признали», — сообщили в СК.
Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца начальника участка артели компании «Сисим» Андрея Еганова.
Он признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.