Два фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском не признали вину

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Генеральный директор ООО «Сисим» и мастер горного участка, которые проходят фигурантами по делу о гибели людей при прорыве дамб на золотодобывающей артели в Красноярском крае, не признают вину. 
Два фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском не признали вину
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Красноярскому краю.

«Директор и мастер вину в инкриминируемом им преступлении в ходе следствия не признали», — сообщили в СК.

Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца начальника участка артели компании «Сисим» Андрея Еганова. 

Он признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.

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