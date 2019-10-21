Два фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском не признали вину

Генеральный директор ООО «Сисим» и мастер горного участка, которые проходят фигурантами по делу о гибели людей при прорыве дамб на золотодобывающей артели в Красноярском крае, не признают вину.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Красноярскому краю.

«Директор и мастер вину в инкриминируемом им преступлении в ходе следствия не признали», — сообщили в СК.

Ранее суд в Красноярске арестовал на два месяца начальника участка артели компании «Сисим» Андрея Еганова.

Он признал вину в нарушении правил безопасности при проведении работ.