Арестован ещё один фигурант дела о прорыве дамб под Красноярском

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал мастера горного участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Евгения Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб на красноярской артели.

«Избрать Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 декабря», — цитирует Интерфакс судью.

Ранее сообщалось, что мастер не признал вину.

Также стало известно, что суд арестовал на два месяца Андрея Еганова — начальника участка золотодобывающей артели.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.