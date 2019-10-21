Арестован ещё один фигурант дела о прорыве дамб под Красноярском
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«Избрать Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 декабря», — цитирует Интерфакс судью.
Ранее сообщалось, что мастер не признал вину.
Также стало известно, что суд арестовал на два месяца Андрея Еганова — начальника участка золотодобывающей артели.
ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести.