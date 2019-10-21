Арестован ещё один фигурант дела о прорыве дамб под Красноярском

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Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал мастера горного участка золотодобывающей артели ООО «Сисим» Евгения Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб на красноярской артели.
Арестован ещё один фигурант дела о прорыве дамб под Красноярском
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
  • РИА Новости

«Избрать Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 декабря», — цитирует Интерфакс судью.

Ранее сообщалось, что мастер не признал вину.

Также стало известно, что суд арестовал на два месяца Андрея Еганова — начальника участка золотодобывающей артели.

ЧП произошло 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба. По последним данным, 15 человек погибли, пятеро пропали без вести. 

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