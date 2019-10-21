«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

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Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
  • Pixabay

Эксперты изучили продукцию марок «Майский Высокогорный», «Принцесса Канди Ceylon Tea», Akbar Ceylon, Greenfield Golden Ceylon, Riston Finest Ceylon Tea, Globus и Hillway Exclusive.

В чёрный список попал образец Globus, поскольку в нём нашли содержание плесеней, превышающее максимально допустимый уровень вдвое.

В образцах чая «Майский», «Принцесса Канди», Akbar и Riston обнаружили остаточные количества пестицидов. Тем не менее продукцию признали соответствующей правилам безопасности из-за незначительного количества этих пестицидов.

В чаях Akbar, «Принцесса Канди» и Hillway зафиксировали низкое содержание кофеина по сравнению со средними значениями, установленными для напитка.

Наивысший рейтинг получил образец Greenfield. Лучшими по содержанию танина названы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах», передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что «Росконтроль» рассказал об итогах проверки кабачковой икры.

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