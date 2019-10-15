«Росконтроль» рассказал об итогах проверки кабачковой икры

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«Росконтроль» проверил кабачковую икру, продающуюся в отечественных магазинах и торговых сетях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
«Росконтроль» рассказал об итогах проверки кабачковой икры
  • ©wikipedia

Эксперты исследовали продукцию из обжаренных кабачков брендов «Дядя Ваня», «Пиканта», «Грядка удачи», «Коллекция Ретро» и «Маринадовъ».

Во всех образцах выявлено гораздо больше нитратов, чем допускается обязательными требованиями безопасности. Самое высокое содержание зафиксировано в икре «Дядя Ваня».

Кроме того, во всех банках обнаружено больше жира, чем указано на этикетке. К примеру, в икре бренда «Коллекция Ретро» найдено 11,8% жира, хотя на маркировке указан 1%. Разница более чем в шесть раз обнаружена у «Маринадова», в два раза — у «Грядки удачи».

Во всех образцах не выявлено консервантов. В них также относительно невысокое содержание соли. Скрининг на содержание 140 современных пестицидов нарушений требований безопасности не зафиксировал. Содержание токсичных элементов невысокое.

В 2018 году телеканал «360» сообщал, что «Росконтроль» отчитался о проверке качества кабачковой икры в России. Тогда специалисты изучили продукцию производителей шести марок.

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