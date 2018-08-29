Эксперты отчитались о проверке качества кабачковой икры в России

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Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» отчитался о проверке качества кабачковой икры в России, передаёт телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Эксперты отчитались о проверке качества кабачковой икры в России
  • © pixabay.com

Специалисты изучили продукцию производителей шести марок. Основными показателями стали массовая доля сухих веществ и содержание нитратов.

Первая норма — это количество использованных для икры кабачков. По принятым стандартам, в банке должно быть не менее 19% овощей. Пять из шести образцов соответствовали этому показателю, в шестом он составил 18,6%.

«Пестициды и микотоксин патулина выявлены не были, а вот с нитратами ситуация обстоит иначе», — заявили эксперты.

Допустимая норма содержания нитратов в кабачках и продуктах из них — 400 мг на 1 кг. Эту проверку прошёл только один образец, в остальных обнаружено серьёзное превышение.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами.

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