Эксперты отчитались о проверке качества кабачковой икры в России
- © pixabay.com
Специалисты изучили продукцию производителей шести марок. Основными показателями стали массовая доля сухих веществ и содержание нитратов.
Первая норма — это количество использованных для икры кабачков. По принятым стандартам, в банке должно быть не менее 19% овощей. Пять из шести образцов соответствовали этому показателю, в шестом он составил 18,6%.
«Пестициды и микотоксин патулина выявлены не были, а вот с нитратами ситуация обстоит иначе», — заявили эксперты.
Допустимая норма содержания нитратов в кабачках и продуктах из них — 400 мг на 1 кг. Эту проверку прошёл только один образец, в остальных обнаружено серьёзное превышение.
Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами.