«Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами

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«Росконтроль» рассказал о результатах проверки сухих завтраков — мюсли с фруктами, сообщает НСН со ссылкой на пресс-релиз.
«Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами
  • © Andrey Turusov
  • globallookpress.com

Как отмечается, исследовано пять образцов, в двух из которых обнаружена плесень. В одном случае её оказалось в 6,5 раза больше, чем допускается в крупах, которые не нужно варить.

Эксперт «Росконтроля» Елена Колпакова рассказала, что плесень в продуктах бывает двух типов — «благородная» (предусмотренная технологическим процессом) и «самостоятельная» (появившаяся самостоятельно).

По словам Колпаковой, вторая вызывает порчу продуктов, а продукты её жизнедеятельности могут быть токсичны для человека.

Ни в одном из образцов не найдено патогенных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, опасного микотоксина.

Содержание кадмия, мышьяка, свинца и ртути не выше допустимых пределов. Вся проверенная продукция не имеет посторонних привкусов и запахов.

Ранее эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование «Росконтроля», который изучил сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов.

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