Эксперт оценила исследование Росконтроля о качестве сыра

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Эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование Росконтроля, который изучил сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов.

«Я вполне допускаю, что на рынке сыров сегодня есть такая проблема, как фальсификация, и она не ниже 50%», — заявила она.

По словам эксперта, это не всегда трансжиры: помимо пальмового масла, есть ещё большое количество заменителей молочного жира, и они ничуть не лучше. Как подчеркнула Циренина, речь всё равно идёт о фальсификации.

«Мы не говорим сейчас о вреде или пользе таких добавок. Мы говорим о том, что этого в принципе не должно быть. При любой цене сыр следует изготавливать на молочной основе. В случае, если вы что-то туда добавляете, кроме коровьего молока, вы обязаны называть его сырным продуктом», — пояснила Циренина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Росконтролем было изучено 59 образцов, из них 38 оказались в чёрном списке.

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