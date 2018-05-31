Росконтроль нашёл фальсификат в 65% образцов отечественного сыра

Росконтроль исследовал сыры популярных марок и нашёл фальсификат в 65% образцов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

Было изучено 59 образцов, из них 38 оказались в чёрном списке. Результаты проверки направлены в Роспотребнадзор и торговые сети.

В половине фальсифицированных образцов обнаружено также высокое содержание транс-изомеров жирных кислот. Это говорит о том, что молочный жир заменили не только пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.

«Кроме того, что эта продукция является подделкой, она ещё и представляет риск для здоровья», — отметили в Росконтроле.

Для исследования были выбраны сыры стоимостью от 270 до 450 рублей за 1 кг. Как отмечают специалисты, настоящий сыр не может стоить дешевле 420-450 рублей за 1 кг.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии по качеству Союза мороженщиков Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствуют нормам.