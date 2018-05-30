Эксперт оценила исследование о качестве ванильного пломбира в России

Заместитель директора по научной работе НИИ холодильной промышленности, глава комиссии Союза мороженщиков по качеству Антонина Творогова в беседе с НСН оценила исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствуют нормам.

«В целом, пломбир неплохой. Есть какие-то небольшие отклонения. В контроле Роскачества ничего такого вопиющего нет. Возможно, антибиотики немножко превышены — это от молока», — заявила эксперт.

По её словам, в мороженом может использоваться до пяти молочных компонентов, и если один из них некачественный, то он приходит и в мороженое.

Как отметила Творогова, у самого мороженого показатели хорошие, но есть отдельные случаи, где присутствует кишечная палочка — это свидетельствует о наличии проблем на производстве.

«Поэтому при выборе надо доверять хорошим, зарекомендовавшим себя производителям. Как правило, у них продукция высокого качества», — добавила она.

Ранее эксперт по продуктам питания, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News прокомментировала исследование Роскачества, согласно которому нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции.