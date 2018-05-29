Роскачество: более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам

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Роскачество провело исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам. Об этом сообщают «Известия».
Роскачество: более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Для проверки было отобрано 34 марки мороженого. Как оказалось, 12 из них изготовлены с нарушениями.

В двух случаях использовались растительные жиры. Уровень жирности двух других образцов оказался ниже 12%, то есть мороженое нельзя назвать пломбиром.

Две фирмы использовали при производстве крахмал, но соответствующего указания на упаковке нет.

Специалисты также нашли антибиотики тетрациклиновой группы в одном из образцов. Ещё в шести обнаружены следы их использования.

В двух товарах найдены бактерии кишечной палочки. Уровень кислотности молочного сырья ещё двух экземпляров превышал норму, что может указывать на то, что пломбир сделан из несвежего сырья.

Проверку проводили по 51 показателю качества, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило нарушения в 37% сливочного масла.

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